Congo-Kinshasa: L'étau se resserre au sein de l'opposition

Ce qui s'est passé, c'est justement cela. On estime que l'opposition de Kamerhe et de Bazaiba n'offre aucune garantie. C'est peut-être pour cela qu'ils préfèrent passer par le raccourci."

L'annonce de la mise en place, ce week-end, du bureau du CNSA a plutôt jeté de l'huile sur le feu, car en rejetant les postes de vice-président qui leur étaient attribués, l'UNC et le MLC ont appelé les Congolais à réclamer le respect de la constitution et de l'accord du 31 décembre.

