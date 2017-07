Cote d'Ivoire: 8èmes Jeux de la Francophonie - Cissé Gué et Tchan Bin Chan en finale du 100 m

Ngoye Akamabi Natacha du Congo (11.72), Elemé Assé Marie Gisèle du Cameroun (11.73) et Beliveau Emy du Canada (11.91) sont les élues de la 2ème série. Alors que Dagri Samantha (Suisse) en 11.62, Walkeden Leah du Canada (11.70) et Abdoullahi Labarang Char du Cameroun (11.89) dominaient la 3ème série.

Dans cette course aux médailles, les deux sprinters ivoiriens auront pour principaux adversaires le Seychellois Sicobo Dylan (10.33) et les Canadiens Boateng Bismark (10.43) et Williams Benjamin 10.47.

Le troisième Ivoirien des séries, Koné Gogbeu Francis (10.76) est resté à quai et assistera des tribunes à la course de ses compatriotes.

