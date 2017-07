Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Le FACP encourage les opérateurs économiques de la ville océane

Débutée le 18 juillet, la visite de la délégation du Fonds d'appui à coûts partagés (FACP) a pris fin le 22 juillet par une descente dans des structures agropastorales.

Sekou Camara, directeur des opérations de cette structure, a exhorté les responsables des petites et moyennes entreprises (PME) à continuer le dynamisme déjà engagé.

Faisant le point de cette descente qui s'inscrit dans le cadre de suivi du guichet B de sa structure, Sekou Camara a expliqué qu'elle a concerné plus d'une dizaine d'operateurs et de structures économiques de la ville économique. Certains opérateurs ont obtenu un appui financier du Programme d'appui à la diversification de l'économie (Padé) à travers son unité opérationnelle, le FACP. « Le FACP a fait ce qu'il a pu faire pour financer l'ensemble de ces structures et de ces opérateurs économiques. Ainsi, nous invitons ces operateurs de continuer le dynamisme déjà engagé en vue de réaliser leurs activités et surtout de rester ouvert à toute forme de partenariat en vue d'atteindre leurs objectifs.

Ceux-ci doivent continuer à explorer toutes les pistes possibles susceptibles de les appuyer, ils représentent une base de diversification de l'économie nationale. Le Padé à travers le FACP a pu résoudre quelques problèmes. En réalité, ce partenariat avec ces structures économiques devrait continuer pendant plusieurs décennies pour une meilleure diversification de l'économie pour un pays comme le Congo dont l'économie a été pendant plusieurs années basée exclusivement sur le pétrole », a-t-il déclaré.

Appréciant, pour leur part, le partenariat entre le Padé et leurs PME, Parfait Kissita et Olga Ngoto respectivement ingénieur agroalimentaire et présidente de la coopérative Espace vert, qui ont reçu chacun un montant de cinq millions de francs CFA du FACP, ont souligné : «En plus des différentes formations, le financement du Padé à travers le FACP nous a permis d'acheter quelques équipements, d'aménager les locaux, de mettre de l'électricité, d'acheter près de 40 hectares de terres cultivables.

Ainsi, nous souhaitons que ce projet continue parce que les difficultés restent énormes, notamment le problème de fonds de roulement, d'irrigation, de mécanisation, de conservation ou de stockage des produits agricoles, de packaging et autres ». Notons qu'au cours de leur séjour, les responsables du FACP ont visité diverses structures économiques bénéficiaires des subventions financières du FACP comme les garagistes, les micro-finances, les centres de transformation agroalimentaires, des champs de maraîchage, des coopératives de soudure et autres. Le Padé est cofinancé par la République du Congo et la Banque mondiale, le projet prendra fin dans quelques mois.