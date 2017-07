Libye: A la recherche d'un État stable

Le haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Moghrini, avait affirmé qu'au-delà de cette question migratoire, certes cruciale, une solution politique à la crise libyenne demeure la priorité absolue pour l'UE. «Pour l'instant, la Libye n'est pas un pays stable et le travail de l'Union européenne, comme de la communauté internationale, consiste à chercher une solution politique à la crise. C'est la priorité absolue, qui va au-delà de la question des migrations», a déclaré la représentante européenne.

La position de l'Algérie reste indubitablement en faveur d'une solution politique inclusive dans le cadre de l'Accord du 17 décembre 2015. Il s'agit pour Alger de «persévérer dans l'œuvre de rapprochement entre les différents protagonistes libyens en vue de permettre à la Libye de retrouver la sécurité et la stabilité et au peuple libyen de construire ses institutions démocratiques pérennes».

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a eu un entretien avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, sur la question. A la lumière des développements intervenus sur le terrain et des initiatives lancées, il s'agit «d'accompagner les autorités de ce pays dans leurs efforts de sortie de crise».

Aujourd'hui l'heure semble à l'apaisement. Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale de Libye a affirmé que «l'impasse quasi-totale de l'horizon politique en Libye» l'avait amené à proposer une feuille de route afin d'aboutir rapidement à une étape «plus stable et permettre au pays de dépasser la division qui ne se limite pas aux seuls conseils législatif et consultatif, mais touche également les institutions vitales de l'Etat avec des retombées négatives sur tous les aspects de la vie en Libye».

La Libye ayant basculé dans le chaos depuis 2011 avec l'intervention militaire de l'Otan et la destruction de ce qui faisait office d'Etat libyen, semble aujourd'hui dans une phase de début de recouvrement de la stabilité avec ses inévitables risques de rechute. Plusieurs acteurs ayant joué un rôle de premier plan dans le désordre actuel semblent mesurer le danger induit par leurs démarches et les conséquences de l'instabilité de ce pays important d'Afrique du Nord et qui fait face à l'Europe.

Paris ayant quasiment perdu pied sur le cours des événements, tente de reprendre la main et de peser dans un accord qui pourrait se faire sans la France. Pour l'heure la situation semble à l'apaisement. L'enjeu pour Paris, qui est à la recherche d'une solution avec ses partenaires de la région dont l'Algérie, est de «bâtir un Etat capable de répondre aux besoins fondamentaux des Libyens et doté d'une armée régulière unifiée sous l'autorité du pouvoir civil». Ce qui reste l'objectif primordial de l'Algérie qui tente de ramener les acteurs vers une plateforme convergente

