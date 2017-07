«Le fruit du travail est le plus doux des plaisirs», disait Vauvenargues, écrivain et moraliste français du XVIIIème siècle. Pour avoir bien travaillé à l'école, huit élèves (quatre garçons et quatre filles) vivront des vacances de rêve à Cap-D'ail en France, grâce à la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara.

Chez elle, c'est désormais une tradition depuis 2015. Chaque année, elle envoie dans ce camp de vacances, les meilleurs élèves du pays âgés de 14 à 17 ans, sélectionnés par les différentes directions régionales de l'Education nationale.

Les huit heureux élus de cette année (Kamagaté Korotoum, Oué- draogo Géoffroy, Aka Yah Juliette Marie, Coulibaly Nagninimata, Silué Fougnigué, N'goran Kouakou Vivien, Koné Madou et Brou Ehi Hélène Grâce Emannuella) ont obtenu une moyenne annuelle générale comprise entre 16,43 et 18,84 sur 20.

Ils sont issus de Dabou, Mankono, Abidjan, Ferkessé- dougou, Odienné, Bouaflé, Divo et Abengourou.

Avant leur départ pour l'Hexagone, ils ont été reçus, avec leurs parents et leurs encadreurs, par la First Lady dans son cabinet situé à Cocody. En présence de Mme Kandia Camara, ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement technique.

« Cette année encore, nos enfants ont fait notre fierté, en obtenant d'excellents résultats à l'école. Ils ont ainsi bien mérité de partir durant ces quinze jours, en séjour éducatif au Centre méditerranéen d'études françaises situé au Cap-D'ail, dans le sud de la France », a indiqué Mme Dominique Ouattara.

Selon elle, cette action en faveur de l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire a été rendue possible grâce au partenariat établi en 2015, entre l'Association Cité Club Universitaire et la Fondation Children of Africa.

«Ce séjour éducatif a pour but de permettre aux enfants ayant obtenu de bons résultats durant l'année scolaire, de partir en voyage à l'étranger afin de découvrir une nouvelle culture, ainsi que de nouveaux horizons durant les vacances », a précisé la présidentefondatrice de Children of Africa.

Aux jeunes vacanciers, la Première Dame a dit sa fierté et celle de leur papa, le président Alassane Ouattara, tout en les encourageant à persévérer dans leurs études.

Peu avant, Mme Florence Nys, administrateur et secrétaire générale de l'Association Cité Club Universitaire a promis à ces élèves un «séjour éducatif, récréatif et varié ».

« Vous allez vous retrouver au milieu de 200 jeunes de toutes nationalités. Ça sera une immersion totale. Les équipes vous attendent à bras ouverts », leur a-t-elle dit.

Quant à la ministre Kandia Camara, elle a chaleureusement félicité l'épouse du chef de l'Etat pour cette activité qui constitue, à ses yeux, une « stimulation supplémentaire pour les jeunes à travailler davantage ».

Au nom de ses camarades, Brou Ehi Hélène a exprimé sa gratitude à la Première Dame. « Grâce à vous, Maman Dominique Ouattara, nous allons découvrir le pays de Molière et de Voltaire.

Merci pour cette initiative qui nous permet de découvrir une colonie de vacances particulière. Ces vacances sont un signal fort d'encouragement pour nous surpasser dans le travail », a-t-elle affirmé.