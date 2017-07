Afrique du Nord: Rencontre Sarraj-Haftar - Quelle implication pour la France en Libye?

Ils considèrent que chaque pays a ses intérêts en Libye et se pose la question de savoir à quel point ces intérêts s'accordent avec les attentes et les propres intérêts des Libyens.

Cependant, l'initiative française fait grincer des dents. C'est, en effet, le cas de l'Italie, ancienne puissance coloniale et premier investisseur en Libye. Son ministre de l'Intérieur, Marco Minniti, est fortement impliqué dans ce dossier et Rome a des forces sur le terrain, très précisément à Misrata.

Son initiative est simple et s'inscrit dans la droite ligne des efforts menés, depuis des années, par les Nations unies, l'Union africaine et plusieurs autres pays comme l'Egypte ou encore le Maroc.

Dans sa conception, il est impossible de lutter contre le terrorisme dans les pays du Sahel et du Sahara, sans stabiliser la Libye. Il en va de même pour la question des flux migratoires. Seul un Etat libyen souverain et fort pourra les stopper.

