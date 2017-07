Sud-Soudan: Le viol comme arme de guerre dans le pays

Le rapport intitulé "Do not remain silent" (Ne pas rester silencieux), est très accablant pour les parties en conflit. Amnesty International dénonce le caractère ethnique et politique des violences sexuelles.

Depuis la reprise du conflit en 2013 entre le camp du président et celui de son ancien vice-président, les ONG dénoncent le sort réservé aux populations civiles. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà perdu la vie et plus de 3,5 millions ont été de déplacées.

Dans ce nouveau rapport rendu public ce lundi, Amnesty International, une organisation de défense des droits de l'homme a fait part de l'état de détresse des victimes.

Pour les experts des Nations unies, "l'impunité pour des violences sexuelles s'est installée et est une conséquence directe de l'échec du gouvernement à agir contre leurs auteurs".