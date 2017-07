Centrafrique: Face aux rumeurs sur une saisie de diamants, le gouvernement fait le point

Avant la crise, la production de diamants était évaluée à 840 000 carats par an. Les 234 carats saisis seront mis en vente aux enchères et le fruit de cette vente ira directement dans les caisses du Trésor public a assuré le ministre des Mines.

Depuis mai 2013, la Centrafrique est soumise à un embargo sur les diamants. L'an dernier, cinq zones diamantifères, à l'ouest du pays, ont été réintégrées dans le processus de Kimberley, permettant la commercialisation de ces pierres précieuses. Seulement, la zone où ont été ramassés ces diamants est située à l'est du pays, sous le contrôle de la coalition Séléka. Et donc frappée d'interdiction de vente.

