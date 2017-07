Congo-Kinshasa: Célébration - L'Onem souffle ses 15 bougies

Pour le ministre d'État chargé de l'ETPS, Lambert Matuku Memas, en faisant coïncider ce 15e anniversaire de sa création avec l'inauguration de son bâtiment neuf et moderne à Maluku, cette structure étatique prouve qu'elle a atteint la maturité et est en mesure de remplir, avec responsabilité, la mission que le législateur et le gouvernement lui ont confiée, à savoir celle de pourvoir le plein emploi aux Congolais qui en ont besoin.

L'Office national de l'emploi (Onem) a fêté, le 22 juillet, ses quinze années d'existence. Une grande manifestation avait été organisée dans la commune urbano-rurale de Maluku pour célébrer cet anniversaire. Cette fête était également une occasion, pour la directrice générale (DG) de cette structure étatique, Angélique Hélian Kikudi, d'inaugurer l'antenne de l'Onem à Maluku.

En présence du ministre d'État chargé de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale (ETPS), Lambert Matuku Memas, le bourgmestre de Maluku, Papy Epiana, a salué cette volonté de l'Onem de contribuer à l'amélioration du secteur de l'emploi en RDC. L'autorité politico-administrative de Maluku est allée jusu'à qualifié la DG de l'Onem de « Dame de fer ». De part sa façon de travailler, a dit Papy Epiana, nous avons compris que cette généreuse mère est une véritable dame de fer.

Le Bourgmestre Papy Epiana a encouragé la DG de l'Onem pour le dynamisme avec lequel elle a assuré personnellement le suivi des travaux de construction du bâtiment abritant l'antenne de Maluku et qui a été inauguré à cette occasion, ainsi que pour son sens de collaboration avec le personnel de la commune.

Pour le maire de Maluku, la matérialisation de ce projet, en ces moments difficiles que traverse la RDC, prouve à suffisance que, outre l'organisation des élections, le chef de l'État ainsi que le gouvernement de la République placent aussi l'emploi au centre de leurs préoccupations.

La promotion de l'emploi

La DG de l'Onem a rendu un vibrant hommage au chef de l'État qui, a-t-elle dit, est le véritable « père » de l'Onem. Angélique Kikudi Helian a rappelé que c'est le président de la République qui a pris le décret créant cet établissement public à caractère technique et social. Cette volonté visait, a souligné la DG de l'Onem, à répondre aux termes de l'Organisation international du travail qui veulent que chaque pays membres présente un organisme du ministère du Travail qui fait la promotion de l'emploi et qui a, dans sa spécificité, le placement et l'intermédiation des demandeurs d'emplois. « C'est donc pour ces raisons que l'Onem a été crédité de cette lourde responsabilité », a-t-elle souligné.

Mme Angélique Kikudi Helian a rappelé que le travail était la deuxième priorité depuis le programme présidentiel axé sur les cinq chantiers. « Le chef de l'État n'a jamais cessé de porter un œil bienveillant à l'emploi, notamment à l'Onem. C'est ainsi que cette structure a pu obtenir des ressources additionnelles aux termes d'âpres discussions de la Tripartite, dans le cadre de l'élargissement de son entité », a-telle expliqué, notant que ces avantages ont notamment permis la construction du bâtiment inauguré contenant un niveau et cinq bureaux qui feront le travail normal de l'Onem : accueil actif, visas de contrat des nationaux... « Nous exprimons toute notre gratitude au gouvernement, à travers le ministre d'État et le vice-ministre à l'ETPS, pour cette sollicitude bienveillante et paternelle qu'il ne cesse de nous manifester », a dit en substance la DG de l'Onem.

Pour le ministre d'État chargé de l'ETPS, Lambert Matuku Memas, qu'accompagnait son vice-ministre, qui a coupé le ruban symbolique, cette cérémonie revêtait un caractère particulier et une double signification. Il s'agit, selon lui, de celles de l'expansion de l'Onem et de l'inclusion de la population, surtout les jeunes de l'extrême est de la ville-province de Kinshasa, dans l'accompagnement en matière d'emploi. En faisant coïncider ce 15e anniversaire de sa création avec l'inauguration de son bâtiment neuf et moderne, a-t-il affirmé, l'Onem prouve qu'il a atteint la maturité et qu'il est en mesure de remplir avec responsabilité la mission que le législateur et le gouvernement lui ont confiée, à savoir celle de pourvoir le plein emploi aux Congolais qui en ont besoin.

Cette cérémonie était également une occasion pour le chargé des missions de la Cellule d'administration des zones économiques spéciales (Cazes), Auguy Balanda, d'expliquer les opportunités d'emplois qu'offre cette zone économique aux populations de Maluku. La ZES, a-t-il, est un établissement public. C'est un espace que le gouvernement met à la disposition des opérateurs économiques pour que ces derniers travaillent avec des conditions qui puissent garantir leur compétitivité. C'est également pour attirer les investisseurs que le gouvernement a décidé de créer des ZES à travers le territoire national. Hormis celle de Kinshasa/Maluku, trois autres seront créées, notamment dans le Haut-Katanga, en Ituri et au Kongo-central.