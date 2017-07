Congo-Kinshasa: Basket-ball - Les messieurs de Mazembe et les dames de V.Club champions du Congo 2017

En version féminine, le BC V.Club s'est imposé face au Daring Club Motema Pembe (DCMP) en dernière match par 48 points à 39. Les Dauphins Noirs dames de basket-ball conservent ainsi le titre remporté en 2016 avec brio, sans enregistré la moindre défaite au cours de cette compétition. V.Club a successivement battu INSS (55 points à 48), Hatari (79 points à 31), Tourbillon (67 points à 49), Radi (39 points à 37) et finalement DCMP (48 points à 39). L'on note que la compétition dans cette version masculine s'est déroulée en formule de championnat car six clubs seulement y ont pris part. La basketteuse Kabobo Ahonsi Hortis d'INSS a fini meilleur marqueuse avec 130 points alors que la joueuse Kanga du DCMP s'est adjugé la palme de meilleure tri-pointeuse avec 9 paniers.

Les messieurs de BC Mazembe de Lubumbashi et les dames du BC V.Club de Kinshasa ont remporté, le 23 juillet, au stadium des Martyrs de Kinshasa la 34e édition de la Coupe du Congo de basket-ball. En finale de la version masculine, Mazembe a eu raison du BC Terreur de Kinshasa par 56 points à 49. C'est une sorte de revanche pour les Corbeaux lushois qui étaient battus en match de poule par les basketteurs de Terreur par 61 points à 64. Le club du Grand Katanga succède ainsi au BC New Génération, vainqueur de l'édition précédente de la Coupe du Congo. Les basketteurs de Mazembe emboitent donc le pas aux footballeurs récemment sacrés également champions du Congo.

BC Mazembe et BC V.Club sont les clubs champions du Congo de basket-ball 2017, respectivement en version masculine et féminine. Si Mazembe succède à New Génération, V.Club conserve pour sa part son titre remporté en 2016.

