Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Une nouvelle configuration attendue

Bien que le Parti congolais du travail et ses alliés aient largement dominé le premier tour des élections législatives du 16 juillet dernier en remportant plus de soixante et quinze sièges, la nouvelle Assemblée nationale s'annonce déjà sous une nouvelle configuration.

Parmi les nouveaux visages, quelques jeunes dont Lissouba Jérémy Sylvain, Ngambili Ibam Exaucé, Matsima Kimbembe Gerald, Obam Odon Bienaimé, Elvis Girel Digne Tsalissan Okombi et Sisso Adelaïde Rufine. Quant aux femmes, douze sont élues au premier tour du scrutin législatif en attendant le second. Parmi elles, on peut citer Destinée Hermella Doukaga, Marie Louise Tono, Stella Sassou Nguesso, Inès Nefer Bertille Ingani.

Celles en ballotage sont au nombre de six. Loembé née Véronique Nitou, Marine Kouka Manganga, Marie Jeanne Kouloumbou, Irène Mboukou Kimbatsa, Virginie Euphrasie Dolama, Aya Gervine Monea.

Quelques poids lourds sont tombés; le cas notamment des ministres Emile Ouosso à Yaya dans le département du Niari et Euloge Landry Kolélas à Makélékélé 1 et Hellot Matson Mampouya à Makélékélé 4. Il y a aussi Célestin Gongarad Nkoua à Ngo dans le département des Plateaux.

Rappelons que quatre-vingt et quatre autres candidats sont en ballotage dans 42 circonscriptions. Parmi eux, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, Jean Médard Moussodia, Jean de Dieu Kourrissa, Dominique Ondzé, Dongui Matondo Parfait, Christian Ernest Makosso.