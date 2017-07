Congo-Brazzaville: Musique - JBC Musica se produira au village du festivalier

L'artiste musicien Zulu Bad et son orchestre JBC Musica vont livrer un concert, le 27 juillet, à partir de 16 heures au village du festivalier situé au stade Kokolo Copa dans le deuxième arrondissement Mvoumvou de Pointe-Noire.

Zulu Bad fait partie des forces de l'ordre. Mais derrière cette apparence se cache un homme de culture, un artiste-musicien qui aime son public autant qu'il aime la musique. Chanteur à la voix de velours, depuis un certains temps, Zulu Bad arrive toujours à remplir les scènes sur lesquelles il se produit, il est d'ailleurs compté parmi les plus grands noms de la musique congolaise.

Pendant ses spectacles, il arrive toujours à faire durer le plaisir jusqu'à la fin du show et le public ne cesse de le solliciter pour le plus populaire de ses titres. Artiste-musicien bien connu dans le pays, Zulu Bad chante la société, et c'est avec talent qu'il lui consacre une place particulière dans la plupart de ses chansons.

Accompagné de son groupe JBC Musica, Zulu Bad va non seulement interpréter ses nouvelles chansons bien ciselées mais également ces vieux morceaux qui l'ont fait connaître au début de sa carrière. Notons que le village du festivalier est un évènement festif à la fois musical et convivial, un cadre idyllique avec une programmation éclectique, pointue et pleine de surprises. Ce village propose des valeurs sûres et permet à la population de passer des moments inoubliables.