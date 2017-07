Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - Jean Valère Mbani exhorte les populations de Yaya à construire le district dans l'unité

Face à la diaspora le 23 juillet à Brazzaville, l'élu de l'Union pour un mouvement populaire (UMP), parti du ministre Digne Elvis Okombi Tsalissan dans le district de Yaya dans le département du Niari, Jean Valère Mbani a appelé tous les fils et filles de ce district à s'unir pour construire la localité.

« Vous avez souhaité participer à la construction de votre district, être les acteurs majeurs. C'est chose faite. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'inquiétudes. Nous ne devons plus parler des anciennes fautes, tournons la page.Yaya doit se réconcilier et le député que je suis aujourd'hui n'est pas le député d'un seul clan, mais de tous les fils et filles de Yaya. L'heure n'est plus aux intrigues, à la division, aux disputes. Tous les enfants de Yaya doivent se lever et construire leur district », a-t-il dit.

Il a également rappelé que le Congo n'a pas besoin d'être divisé. « Sans unité, nous ne pouvons rien faire », a déclaré Jean Valère Mbani, exhortant en outre les uns et les autres à marcher avec lui dans la cohésion pour construire le district.

Le nouvel élu a également appelé les populations à s'organiser en groupement afin de réaliser quelques projets importants qui manquent dans le district, comme l'hôpital. Dans sa feuille de route, il entend, avec le concours des habitants de ce district, faire face aux problèmes de l'éducation, par la création des centres d'apprentissage de métiers ; ainsi qu'au chômage des jeunes. Il compte également mettre en place des coopératives et des comités de réflextion, en vue d'atteindre les objectifs que les populations de Yaya se seront fixés.

Rappelons que Jean Valère Mbani a gagné dès le premier tour face au ministre Emile Ouosso.