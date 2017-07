Ile Maurice: La fille de Sydney et Danielle Selvon se marie dans le cadre enchanteur d'un château en France

Le décor fait rêver : le château des Bords d'Avize en France dans la «capitale» mondiale du champagne. Dans ce cadre féerique s'est tenu un mariage non moins féerique. Une ancienne reine de beauté et médecin a convolé en justes noces avec un «prince» du champagne et du vin.

Tel est le mariage de Mary Melody Selvon avec Stéphane Driant. La mariée est d'origine mauricienne, étant la fille de Sydney Selvon, ancien ambassadeur, et de Danielle Selvon, députée indépendante à l'Assemblée nationale. Le marié est Français. Le mariage s'est tenu le 17 juillet 2017 à la mairie de Flavigny, et les noces dans le château des Bords d'Avize, localités du Champagne-Ardenne.

Mary Melody Selvon est médecin et Miss Mauritius 2006-2007. Ses photos ont été vues sur de grandes affiches sur les routes à Maurice. Elle a défilé au Paris Fashion Week il y a quelques jours comme mannequin et a tourné peu après dans un film du cinéaste primé Albert Fautré qui veut aussi tourner un film à Maurice. Elle parle anglais, français, créole et mandarin. Elle a une fille, Victoria.

La fille des Selvon s'est mariée dans une famille française très connue, les Driant. Stéphane Driant, son mari, a investi à Maurice dans une activité commerciale qui lui fait amener à Maurice les champagnes et les vins de meilleurs crus mondiaux et français. Son beau-père est Michel Driant qui a été jusqu'à sa récente retraite, le CEO de la prestigieuse marque de champagne Taittinger dont le propriétaire, récemment candidat à la présidence en France (qui s'est retiré) est Pierre Emmanuel Taittinger, qui a tenu à assister au mariage.

Stéphane Driant possède des vignes en France où ses parents sont des vignerons d'une très longue tradition. Sous le village d'Epernay où Melody et Stéphane se sont unis, il y a quelque cent millions de bouteilles de champagne de grand cru entreposées selon leur millésime à cinq niveaux sous terre.

Stéphane Driant alimente les réceptions de grand standing à Maurice, dans les hôtels et divers cercles privés d'investisseurs et autres visiteurs de marque à Maurice. Sa compagnie s'appelle Seaboxx. Il vit dans les milieux des investisseurs français à Maurice.