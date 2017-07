Ile Maurice: Smart city de Jin Fei - Voilà à quoi ressemblera l'Eden Garden Square

Une route d'accès bloquée par des rochers, un terrain abandonné et un monument… Plus »

La construction du restaurant devrait être suivie d'une shopping avenue, l'une des pièces maîtresses de la smart city, souligne le directeur général adjoint de la JFET. Il devrait comprendre une pléiade de boutiques haut de gamme et un restaurant. Du reste, il affirme que le travail de promotion a déjà commencé pour attirer les investisseurs et potentiels clients à Jin Fei.

Autre projet d'envergure : le Cliff Top Restaurant, à la forme d'un yacht. Contrairement au complexe hôtelier et à l'Eden Garden Culture and Entertainment Square, qui ont été conçus en Chine, le restaurant a été dessiné à Maurice par des architectes français, explique Liu Xin.

L'Eden Garden n'est pas l'unique projet sur lequel la compagnie de Jin Fei se penche actuellement. Dans le cadre de la smart city, la zone développée par Shanxi Investment Group (NdlR, société à l'origine de la Mauritius Jinfei Economic Trade and Cooperation Zone Co Ltd-JFET) devrait aussi comprendre un appart-hôtel cinq-étoiles d'une superficie de 40 000 m2. Les plans de cet établissement hôtelier, au coût de 50 millions de dollars (environ Rs 1,7 milliard), ont été revus. Celui-ci devrait désormais être divisé en deux tours circulaires, selon les premières esquisses, avec 180 chambres.

Une partie de la région qui est connue pour ses terrains en friche est devenue une agglomération de barres de fer. Les quelque 120 ouvriers de la China Construction Eight Engineering Division Corporation Ltd s'attellent à monter cet édifice à l'apparence particulière. Une compagnie qui avait également construit l'aéroport de Plaisance.

Si Liu Xin est optimiste, c'est que les travaux de ce centre culturel s'enchaînent rapidement. La construction de l'Eden Garden Culture and Entertainment Square a commencé en septembre 2016. D'ores et déjà, les contours du complexe se dessinent.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.