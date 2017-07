Madagascar: L'écologiste Razafimalala condamné à 5 ans de prison avec sursis

Clovis Razafimalala avait été arrêté et emprisonné après une manifestation dans la ville de Maroentsetra. Des documents et du matériel administratif du siège du district avaient été brûlés. Une manifestation à laquelle « il n'a pas participé », a soutenu, lundi, la défense du militant.

A Madagascar, Clovis Razafimalala, militant écologiste, a été condamné, ce lundi 24 juillet, à 5 ans de prison avec sursis lors du verdict rendu à Tamatave, dans l'est de la Grande Ile. Clovis Razafimalala, coordinateur de la coalition Lampogno, un groupe luttant contre le trafic illicite de ressources naturelles, avait dénoncé à plusieurs reprises des trafics de bois de rose dans la région de Maroantsetra, située sur la côte nord-est de Madagascar. Il était poursuivi pour incitation à la rébellion et destruction de documents et de biens publics.

