Congo-Kinshasa: La Vice-Secrétaire générale souligne le rôle des femmes dans la paix, la sécurité et le développement

Durant son séjour en RDC, la Vice-Secrétaire générale et son équipe entendent souligner l'importance de la participation et du leadership des femmes dans les initiatives locales, nationales et régionales de paix, de sécurité et de développement.

Après Kinshasa, Mme Mohammed devrait se rendre mercredi dans l'est du pays à Goma où elle visitera la Maison des Femmes afin de rendre hommage aux initiatives de développement et de promotion de la femme, avant de se rendre dans le camp de déplacés de Mugunga situé près de Goma.

Plusieurs rencontres sont notamment prévues avec des mouvements et associations de femmes leaders ainsi qu'avec la Représentante spéciale du chef de l'Etat en matière de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants.

Cette crise politique est doublée d'une crise humanitaire, avec quelque 7,3 millions de personnes affectées par les conflits armés et plus d'une million de déplacés internes.

Pour sa première visite en RDC en sa qualité de numéro deux du Secrétariat des Nations Unies, Mme Mohammed est venue accompagnée de la Directrice exécutive de l'ONU-Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la violence sexuelle dans les conflits, Pramila Patten, et de l'Envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Verlaine-Diane Soobroydoo.

