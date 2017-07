Guinée: Le discours d'Adama Barrow devant une Assemblée nationale bondée

Mais quelques représentants sont restés sur leur faim en termes de programme politique. « On aurait pu espérer quelque chose de plus concret en ce qui concerne les instruments de l'Etat, commente le député Halifa Sallah, membre du PDOIS, parti de la coalition présidentielle. Par exemple, en quoi vont consister exactement les réformes constitutionnelles ? La limitation à deux mandats pour le président aurait pu être annoncé, ou une élection à deux tours avec une majorité absolue. Il y a beaucoup de processus en cours, mais rien de concret n'est annoncé pour l'instant. »

Les parlementaires assis en face de lui sont, pour la plus grande majorité, issus de son parti, l'UDP. Comme le député Alhagie Darboe qui apprécie ce symbole du changement : « Ce discours est tellement unique, et l'affluence est vraiment impressionnante. Je pense que c'est très symbolique. »

Adama Barrow a tenu un discours sobre, très axé sur l'ouverture à l'international du pays. « Mes chers compatriotes, vous nous avez aidé à créer une nouvelle Gambie, plus ouverte sur le monde et avec de meilleures relations de voisinage. Nous avons maintenant un pays qui pourra bénéficier d'une plus grande ouverture en termes d'échanges internationaux et de tourisme. »

Le président gambien Adama Barrow s'est exprimé lundi 24 juillet devant une Assemblée nationale pleine à craquer. Une clause de la Constitution gambienne veut qu'une fois par an, le président s'adresse à l'unique chambre du Parlement. Un discours qui marque l'ouverture de la session parlementaire. Et l'occasion de faire le point sur les réformes en cours.

