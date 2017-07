Angola: Élections 2017 - CASA-CE plaide pour la transparence durant les élections

Le MPLA se propose de construire un pays avec moins d'inégalités et de réduire progressivement la… Plus »

Au cours des élections de 2012, CASA-CE a été la troisième formation politique la plus votée, avec 345.589 voix, précédée par l'UNITA avec 1.74.565 voix et le MPLA, le plus grand parti, 4.135.503 voix.

Selon le candidat au poste de vice-président de la République par CASA-CE, pour qu'il y ait transparence, il faut un scrutin, l'évaluation et la divulgation des résultats des élections au niveau des bureaux de vote et des municipalités.

Luanda — La Convergence ample du salut de l'Angola (CASA-CE) espère que les élections générales que le pays réalisera le 23 août soient libres, transparentes et équitables et que les résultats soient acceptés par toutes les forces politiques.

