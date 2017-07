Mauritanie: Le Président de la République - "Mauritanie d'aujourd'hui est un rempart protégeant toutes les composantes de son peuple et un grand chantier de construction et d'édification"

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a présidé, lundi à Rosso, un grand meeting populaire auquel ont pris part les différentes moughataas de la wilaya du Trarza, leurs sensibilités politiques, sociales et professionnelles.

Le Président de la République a tout d'abord remercié les populations de la wilaya du Trarza pour leur grande mobilisation pour la tenue de ce meeting qui reflète leur attachement depuis les côtes de Ndiago au fin fond de l'Awkar pour les grands choix nationaux.

Il a souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée qui englobera toutes les wilayas du pays comme elle concrétise l'importante de cette wilaya au rôle sans équivoque dans la résistance au colonialisme.

Il a dit que la ville de Rosso est la capitale agricole du pays et qu'elle a toujours constitué un axe essentiel dans les programmes de développement du gouvernement que cela soit en matière d'agriculture, d'infrastructures de base ou d'hydraulique, d'électricité et autres.

C'est dans ce cadre, a-il dit, qu'a été annoncé lors du lancement de la campagne agricole l'aménagement de 3500 ha dans la zone de R'Kiz et l'approfondissement de lac qui permettra l'irrigation de 10 ha dans la région, sans oublier la canal l'Aftout sahli et le port de N'Diago.

Le Président de la République a souligné qu'il ambitionne de réaliser l'autosuffisance alimentaire pour le pays en particulier en riz et en blé grâce aux efforts des agriculteurs de la wilaya et n'oublie pas le rôle de cette dernière dans une Mauritanie réconciliée avec elle-même, qui constitue un rempart pour la protection des diverses composantes et couches sociales de son peuple.

La Mauritanie nouvelle est, ajoute-il, un grand chantier de construction, de changement, d'édification et de développement dans les différents domaines d'infrastructures, d'électricité, d'hydraulique, de routes, de santé, d'enseignement, etc.

Il a indiqué dans ce cadre qu'il a été procédé à la modernisation d'un système de santé qui s'est passé des évacuations à l'étranger et à doter les structures sanitaires des équipements et des appareils nécessaires.

Le Président de la République a souligné que la Mauritanie d'aujourd'hui ne renferme aucun prisonnier politique ou d'opinion, que la démocratie et la liberté d'expression s'y enracinent et qu'en ce domaine elle est en tête tant niveau arabe qu'africain.

Dans ce sens, le Président de la République s'est appesanti sur le côté humain en rappelant notamment l'intérêt qui a été donné aux fils des martyrs, aux pauvres et aux couches les plus vulnérables dans une Mauritanie sûre et stable dans laquelle le citoyen vit en sécurité parmi les siens.

Le Président de la République a loué les sacrifices des forces armées et, en particulier, leur haute opérationnalité qui fait de l'expérience mauritanienne un exemple pris en compte dans la sous-région, notant qu'elles participent désormais et pour la première fois au maintien de la paix dans le cadre des missions onusiennes.

Il a dit que les efforts se poursuivent dans le domaine de la lutte contre la gabegie, la corruption, la marginalisation, les règlements de compte et l'achat des consciences et qu'il est appartient à tous les mauritaniens d'adopter cette approche juste.

Il a indiqué que l'objectif de ces visites est d'opérer les réformes constitutionnelles nécessaires pour le pays en vue de moderniser notre système constitutionnel et pour surmonter l'immobilisme de notre système judicaire, soulignant qu'en la Mauritanie d'aujourd'hui tout le monde s'y reconnait, tous la respecte et qu'elle elle jouit d'une indépendance totale dans la prise de décision.

Il a souligné que les amendements constitutionnels proposés sont le résultat d'un accord politique entre l'opposition nationale responsable et la majorité au mois d'octobre 2016 lors d'une cérémonie populaire.

L'accord comprend, a-t-il dit, 57 points qui ont abordé les divers volets de la vie politique, économique et sociale et prennnent en considération la plupart les défis en ce domaine.

Le Président de la République a précisé que le point relatif au changement du drapeau proposé au référendum va permettre d'ajouter deux bandes au drapeau national en signe de reconnaissance à la résistance, à la mémoire des martyrs et de fierté pour les personnes qui ont sacrifié leur vie pour la défense du pays en laissant familles et enfants.

Il a ajouté que le second volet de l'accord concerne les réformes constitutionnelles dont la suppression du sénat pour accélérer le processus législatif dans le pays et pour rationaliser les dépenses en vue d'orienter les montants considérables affectés à cette chambre à certains volets importants du développement.

Il a dit que le coût énorme de ce sénat qui a coûté à la Mauritanie depuis sa création 16 milliards d'Ouguiyas est considérable par rapport au cinq milliards qui seront dépensés pour l'organisation du référendum qui permettra de se débarrasser de cette chambre coûteuse et qui handicape le processus législatif, soulignant qu'elle est devenue un foyer de corruption et d'achat des consciences ce qui constitue une tâche de bassesse au front de toute institution législative

Il a ajouté que ce sénat élu de manière indirecte par 30 conseillers municipaux, plus ou moins, ne peut être comparé avec un député élu au suffrage universel direct par des milliers d'électeurs.

Le Président de la République a indiqué que la constitution mauritanienne héritée de la colonisation comprend des paragraphes qu'il est impératif d'amender et que ce document important doit s'adapter au développement de l'éveil du mauritanien et accompagner l'évolution de l'époque.

Il a souligné que les amendements constitutionnels proposés englobent le haut conseil de la fatwa et des recours à travers le renforcement de ses prérogatives par l'intégration de celles du haut conseil islamique et du Médiateur de la République, en plus de la dimension environnementale qui doit venir s'intégrer au champ d'action du conseil économique et social.

Le Président de la République a abordé le sujet des conseils régionaux proposés et leurs missions ainsi que l'intérêt qu'ils représentent pour les citoyens et pour les solutions qu'ils apportent aux problèmes du développement local dans chaque zone du pays. C'est une preuve, dit-il, du peu d'intérêt du sénat qui se trouve à Nouakchott en comparaison avec ces conseils régionaux présents dans chaque wilaya pour apporter des solutions aux problèmes de l'enseignement, de la santé, des routes, de l'électricité et d'eau ainsi que pour œuvrer à la résorption du chômage.

Il a dit que ces amendements versent dans l'intérêt du peuple mauritanien et de son avenir, loin des intérêts personnels de quiconque président, ministre ou autre, appelant tous à voter pour ces amendements et à rejeter les propagandes tendancieuses à ce sujet.

Le Président de la République a demandé de fermer la porte à la face des personnes irresponsables, chantre des rivalités, des révolutions et des catastrophes, appelant au refus de cette propagande qui vise à freiner la marche du pays vers le progrès, après une situation lamentable dont l'état de la ville de Rosso en témoignait en 2008 qui s'alertait à chaque incendie recourant à chaque fois aux véhicules anti incendies du Sénégal, au moment où les ressources du pays partaient dans les poches d'un groupe de personnes.

Il a souligné que ce qui a été réalisé ces dernières années comme acquis et prestations a été accompli grâce aux efforts soutenus en matière de fermeté dans la gestion, de respect de la chose publique et du citoyen et que la Mauritanie d'aujourd'hui jouit d'un respect intérieur et extérieur, s'occupe de tous ces citoyens et œuvre de façon concrète à l'amélioration de leurs conditions de vie et veuille à leur sécurité et à la stabilité du pays.

Le Président de la République a appelé les populations à faire face aux professionnels du mensonge, à mettre à nu leur propagande tendancieuse et à resserrer les rangs pour lutter contre ceux qui œuvrent pour la déstabilisation du pays et à porter atteinte à son image.

Il a aussi indiqué que les conditions économiques du pays sont excellentes, précisant que la Mauritanie est aujourd'hui capable de financer tous ses projets y compris les élections sans faire appel à l'étranger, ce qui n'était pas le cas dans le passé, a-t-il dit, et que le gouvernement travaille, nuit et jour, dans l'intérêt du citoyen. Il a insisté sur le fait que les ressources de l'Etat sont désormais orientées aux secteurs vitaux et pour apporter les solutions aux problèmes posés.

Le Président de la République a indiqué que les hautes autorités du pays se basent dans leurs grandes et prometteuses orientations sur le soutien du peuple mauritanien qui réalise là où réside l'intérêt du pays, exhortant tout le monde à resserrer les rangs, à servir avec abnégation le pays et à consolider les acquis accomplis dans tous les domaines.

Il a enfin réitéré son appel aux populations à se diriger massivement vers les bureaux de vote et de voter par oui pour les amendements constitutionnels pour servir la stabilité du pays et son avenir politique, économique et social, pour une Mauritanie forte, prospère. se disant convaincu que les mauritaniens vont voter massivement pour les amendements.

Le meeting s'est déroulé, entre autres, en présence du wali du Trarza, M. Sall Saidou Alassane, du Pr Kane Boubacar, ministre de la santé et coordinateur régional de la campagne du référendum constitutionnel au niveau de la wilaya du Trarza, du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ould Boilil, du maire de Rosso, M. Sidi Ould Mohamed El Abd des représentants des formations politiques de la majorité et de l'opposition ayant participé au dialogue.