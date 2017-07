Congo-Kinshasa: Rapport controversé de Global Witness - Mines - Martin Kabwelulu dément formellement

Photo: Radio Okapi

Creuseurs artisanaux de l'or près de Lubero, Nord Kivu

Le Ministre des Mines, Martin Kabwelulu, a estimé que le rapport de Global Witness est l'aboutissement d'une longue campagne savamment orchestrée et des harcèlements de tous genres vis-à-vis des autorités de la République démocratique du Congo.

"Qu'est-ce que le rapport du secteur des mines a avoir avec le départ du Président Joseph Kabila ?", s'est-il interrogé. Il a apporté un démenti cinglant sur le montant de 750 millions Usd qui échappent au trésor public, alors qu'il n'a jamais été versé. Il a précisé, à cet effet, que le Rapport de l'Initiative pour la Transparence des Industrie Extractives (ITIE/RDC) contient toutes les informations sur la répartition des paiements des entreprises minières de l'Etat de la RDC dont Global Witness parle. "Cette Ong a lu, certainement, à l'envers les informations contenues dans le Rapport ITIE", précise-t-il. Le Coordonnateur de l'ITIE, le Prof. Jérémie Mack Dumba, a confirmé que c'est un montant imaginaire. Le montant de 750 millions Usd n'a pas de source dans le rapport ITIE/Rdc.

Martin Kabwelulu a accepté de consacrer du temps à la conférence de presse, du 24 juillet 2017, en répondant aux questions destinées à la publication du rapport de Global Witness intitulé "Distributeur Automatique de Billets du Régime". L'objectif est de montrer que l'agenda caché de Global Witness est d'asphyxier la RDC en l'accusant de corruption et de perpétuer la méfiance alors que la RDC a été déclarée pays pilote dans le domaine de transparence dans le secteur minier. "Je me fais le devoir de me présenter devant la presse pour échanger sur un sujet important qui alimente les médias nationaux et internationaux.

Le vendredi, l'Ong Global Witness a publié un rapport intitulé "Distributeur automatique de billet vert" dans lequel elle s'appuie sur le Rapport de l'ITIE RDC sur la période allant de 2013 à 2015 dans lequel elle révèle la corruption et la mauvaise gestion qui gangrènent les administrations fiscales et minières publiques en RDC". Selon lui, cette Ong révèle que 750 millions de dollars américains de versement minier échappe au trésor public issu de l'exercice 2013-2014-2015. Au sujet des entreprises publiques, Global Witness indexe la Gécamines dont elle attribue tous les qualificatifs.

Dans sa mise au point, il a édifié l'opinion sur cette question. Il souligne que la RDC a adhéré, librement, depuis 2005, à l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). Au regard des performances dans la publication du rapport annuel contenant des informations détaillées notamment, sur la propriété réelle des entreprises, la RDC a été désignée comme étant un pays pilote dans la mise en œuvre de nouvelles normes de l'ITIE, a justifié Martin Kabwelulu. Dans les réformes engagées par la RDC, il y a cette poursuite de l'exercice de la mise en norme de l'ITIE pour relever les défis de la transparence dans les industries extractives.

Il a relevé que le montant de 750 millions de dollars américains qui auraient échappé au contrôle du trésor public est tiré du rapport de l'ITIE pour l'exercice 2014 dûment validé par un Administrateur indépendant. "Cependant, je constate avec beaucoup de regret que l'interprétation est manifestement erronée. Dans ce rapport il y a plus la connotation politique. Alors que les problèmes politiques ne sont pas aujourd'hui un apanage de la RDC". L'administration fiscale, a-t-il soutenu, est régie par les textes légaux et réglementaires. "Ils confèrent la prérogative, selon le cas, de faire bénéficier aux organismes fiscaux, des quotités de recettes collectées et de les affecter à l'interne selon leur planification y comprit les régies financières provinciales".

Le Coordonnateur de l'ITIE, Jérémie Mack Dumba, est formel : "l'argent dont il est question dans le rapport de Global Witness n'est jamais parvenu au trésor public. Il explique clairement qu'il s'agit de l'argent que les régies financières perçoivent au titre légal. C'est la mauvaise interprétation qu'il a relevé de ce rapport.

Il a démontré, chiffre à l'appui, qu'aucun rond n'est entré au trésor public. Mack Dumba a exprimé une forte protestation pour la simple raison que ce document devait être publié après que les parties prenantes aient pris connaissance de quelques modifications. " C'est pendant ce moratoire que John Peter a profité pour rendre public ce rapport mal interprété avec un montant imaginaire de 750 millions de dollars qui serait volatilisé en chemin". Jacques Kamenga, Dg de la Gécamines, a promis de se prononcer incessamment afin d'apporter un éclairage sur les allégations de Global Witness.