Congo-Kinshasa: Révision du fichier électoral - Patrick Civava Mbasha s'enrôle à Kisenso

Pour pouvoir faire ce vote sanction le moment venu, il faille devenir un électeur en ayant été au préalable enrôlé. Ainsi, l'Alliance des Démocrates pour une Nouvelle République n'a de cesse de sensibiliser la population à pouvoir brader les difficultés rencontrées aux centres afin d'obtenir des cartes d'électeurs. A Kisenso, dimanche dernier, le président de l'ADN a, une fois de plus, pris son bâton de pèlerin afin de sensibiliser. Par les prochaines élections, il espère, veut, souhaite, un renouvellement de la classe politique actuel où l'éthique et le respect des engagements ne sont pas observés. Et, pis encore, où le souverain primaire, à savoir le peuple, n'est pas le plus grand bénéficiaire des différentes performances.

Pour Patrick Civava Mbasha, seule l'alternance pourra défaire les nœuds de la crise politique actuelle. Et, cela n'est pas envisageable sans élections. C'est ainsi qu'à cor et cri, le parti politique ADN réclame l'organisation des élections dans le délai imparti par le compromis politique de la Saint Sylvestre. Le vote, les urnes, selon lui, permettront au peuple congolais qui a jugé la gestion du pays par les politiques de les sanctionner sérieusement. Chacun, évidement, selon la nature du verdict qui résultera de sa manière de veiller au bien des congolais.

