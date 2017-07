Congo-Kinshasa: Musique - Au-delà de tout pardon, Koffi ne cesse de flatter la femme !

Signalons que « Nyata-quance » est déjà disponible sur le marché du disque, à Kinshasa et sur I-tune, Youtube et autres plateformes de téléchargement sur Internet.

"Moi, sans femme, je ne suis rien. Ma vie, c'est la femme. Ce sont des femmes qui ont fait Olomidé. Car, elles sont mes premières fanatiques. C'est pourquoi, j'adore la femme et je l'honore dans toute sa dimension!". Voilà la pensée d'un artiste pour qui la femme représente tout pour lui et, malgré ses défauts, rien ne peut le séparer à cette créature.

Avec son style de musique à la fois lyrique et érotique, Koffi est le premier chanteur de sa génération, après Seigneur Ley, à vénérer l'être féminin mais aussi le premier a l'humiliée en public. On lui reconnaît toujours cette qualité exceptionnelle d'un véritable adorateur des femmes dans la musique congolaise.

De plus en plus, l'Hôtel Invest devient le temple d'amour avec le chanteur romantique de la République démocratique du Congo, qui n'est autre que Koffi Olomidé Papa fleur.

