Congo-Kinshasa: Difficile révision du fichier électoral - CENI - Nangaa au Grand Kasaï !

Mission d'évaluation de la Révision du Fichier Electoral. Corneille NANGAA YOBELUO à la tête d'une forte délégation dans l'espace Kasaïen.

Corneille NANGAA YOBELUO qu'accompagnait le Rapporteur Jean Pierre KALAMBA MULUMBA, à la tête d'une forte délégation composée des élus nationaux, chefs de Confessions religieuses, a débuté dimanche 23 juillet 2017 à Mbuji Mayi, chef-lieu du Kasaï Oriental, une grande mission de supervision opérationnelle de proximité et d'évaluation des opérations de l'identification et de l'enrôlement des électeurs dans l'espace kasaïen.

A son arrivée, la délégation conduite par le Président de la CENI a été accueillie au pied de l'avion, à l'aéroport de Mbuji-Mayi, par le Gouverneur a.i Jean-Pierre MUTANDA KABUYA. Tout de suite après, Corneille NANGAA a tenu un briefing avec les autorités politico-administratives et les officiers généraux de la Police Nationale Congolaise et des FARDC. Au cours de cette rencontre, le Président de la CENI a présenté ses civilités aux autorités provinciales avant d'annoncer les mobiles de sa mission.

A Mbuji-Mayi, il sera question pour Corneille NANGAA de superviser l'opération de révision du fichier électoral qui est en train d'amorcer son dernier virage. Le Président de la CENI a sollicité l'implication de toutes les parties prenantes au processus électoral pour une mobilisation des électeurs qui ne se sont pas encore rendus dans les différents Centres d'inscription pour obtenir la carte d'électeur. Signalant que les 90 jours de la durée des opérations sera respectée et aucun dépassement n'est envisageable.

Pour le cas des provinces du Kasaï, Kasaï Central et deux territoires de la province de Lomami, le Président de la CENI, Corneille NANGAA YOBELUO va évaluer les préparatifs du lancement de l'enrôlement des électeurs. Il fera le point sur l'état des infrastructures devant abriter la dite activité, évaluer les conditions de l'organisation de la Cascade de formation, l'identification et le recrutement de futurs membres de centres d'inscription.

L'opinion se souviendra que dans cet espace, les infrastructures et matériels de la CENI ont été vandalisés dans les territoires de Dibaya, Dimbelenge, Luebo, Kabeya-Kamwanga et Kazumba. La CENI y a déploré la perte de ses agents. Tous ces actes déplorables exigent une plus grande précaution surtout sécuritaire.

Quelques heures seulement après son arrivée dans la ville de Mbuji-Mayi, le Président de la CENI a effectué un aller retour à Mwene-Ditu situé à 120 Kilomètres.

Poursuite de la mission d'évaluation. La délégation conduite par Corneille Nangaa arrive à Mwene-Ditu

Le Président de la CENI, Corneille NANGAA YOBELUO, a effectué dimanche 23 juillet 2017 une mission d'évaluation à Mwene-Ditu (Lomami). Il était accueilli aux portes de la ville par Mme le Maire Fidélie KABINDA MUTONJ. Une réunion sécuritaire et opérationnelle s'est tenue en l'office de travail du Maire de la ville. De retour à Mbuji-Mayi, Corneille NANGAA a échangé avec les députés provinciaux au sujet de leur implication à la réussite de la Révision du fichier électoral.

Cette réunion élargie aux chefs d'antenne des territoires de Luilu et de Kamiji dans la province de Lomami a rassemblé la délégation venue de Kinshasa, le colonel Jean de Dieu MAMBWENI des FARDC et la notabilité locale.

Les électeurs de Kamiji et Luilu ont le droit de s'enrôler

Le principal objet était d'examiner les voies et moyens en vue du démarrage effectif des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les entités où il n'était pas encore possible de procéder à la collecte des données des électeurs à cause de l'insécurité qui a sévit dans cette partie de la République.

Carte géographique à l'appui, le Président de la CENI a fourni des explications documentées sur les sites qui sont concernées par la relance des activités électorales. Toutes les assurances de la stabilisation des zones agitées ont été données par l'officier supérieur des Forces armées.

Le président de la CENI, fort de l'amélioration de la situation sécuritaire sur terrain, a déclaré à la presse que son institution va lancer sous peu la série d'activités devant conduire au lancement de l'enrôlement des électeurs dans cette partie du territoire national. Les électeurs de Kamiji et de Luilu ont les mêmes droits que ceux de reste des villes ou territoires qui ont participé aux opérations d'enrôlement.

De retour à Mbuji-Mayi, le Président de la CENI co-préside la réunion du Comité provincial de sécurité

Ce lundi 24 juillet 2017, NANGAA a co-présidé la réunion du comité provincial de sécurité qui a mis autour d'une table le Vice-gouverneur de la province du Kasaï Oriental et Gouverneur a.i ; les officiers généraux de la Police Nationale Congolaise (PNC) et de façon exceptionnelle ceux des FARDC. Point au centre de la rencontre : la sécurisation des activités du processus électoral.

Le président de la CENI a déroulé à l'intention de ses interlocuteurs le programme de son séjour de travail à Mbuji-Mayi. La supervision des activités liées à la clôture progressive des centres d'inscription et surtout impliquer les uns et les autres dans la mobilisation des électeurs pour un enrôlement massif pour les jours restants de l'opération. Il a confirmé sa ferme conviction de travailler d'arrache-pied pour amorcer les préparatifs du lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les provinces du Kasaï Central, Kasaï et dans les territoires de Kamiji et Luilu en province de la Lomami.

Corneille NANGAA échange avec les élus provinciaux du Kasaï Oriental

Le président de la CENI a ensuite longuement échangé avec les députés provinciaux du Kasaï oriental sur les questions de fond relatives au cheminement du processus électoral en cours en République Démocratique du Congo. A cette occasion, le Président de la CENI a présenté le chemin critique du processus devant conduire inexorablement à l'organisation des élections, les différentes étapes de ce chemin ont été présentées aux élus provinciaux. Les élus provinciaux ont soulevé toutes les préoccupations se rapportant au processus de l'enregistrement des électeurs qui est en voie de se clôturer dans la province du Kasaï oriental.

Pour le Président de la CENI, l'heure est arrivée pour que les politiques congolais travaillent pour la consolidation de la Démocratie afin que le peuple se reconnaisse en eux. Les députés provinciaux ont été sensibilisés dans l'optique de la préparation des élections. Et que toutes autres considérations sont à classer dans la rubrique des luttes entre les leaders politiques.

Les députés provinciaux du Kasaï Oriental sont sortis de cette rencontre éclairés sur l'état des lieux du processus électoral et de la phase charnière qu'est l'enrôlement des électeurs et ont promis de s'impliquer résolument pour sa réussite.

Le Vice-président de la CENI en mission en Corée du Sud

Le Vice-président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Monsieur Norbert BASENGEZI KATINTIMA conduit une importante délégation de la CENI en mission en Corée du Sud.

Cette mission rentre dans le cadre du partenariat qui existe entre, d'une part, entre la CENI/RDC et l'Association des commissions électorales à l'échelle mondiale "The Association of World Election Bodies" (A-WEB) et, d'autre part, entre la CENI et la NEC "National Electoral Commission", la Commission électorale nationale de la Corée du Sud. Sur place, la délégation de la CENI a noué plusieurs contacts en vue d'échanges d'expérience, notamment, dans le domaine technique.

Me Ronsard MALONDA NGIMBI, Secrétaire Exécutif National de la CENI, s'est enrôlée ce dimanche 23 juillet 2017 au Centre d'inscription de la CENI implanté au Complexe Scolaire "Ngolo les dynamiques" dans la commune de Kintambo, à Kinshasa.

Le choix de ce Centre d'inscription (CI) se justifie par le fait que c'est le plus proche de son habitation à l'intérieur de sa commune de résidence comme l'exigent les procédures de la CENI.

Arrivée au Centre d'inscription, code 100043, implanté au Complexe Scolaire "Ngolo les dynamiques", Me Ronsard MALONDA, accompagné de sa chère épouse, a été reçu par un comité de réception composé de Mme POSHI Andreas, Chef de Quartier Lisala, l'un des 8 quartiers de la commune de Kintambo, Mme Anne Marie MUKWAYANZO, Secrétaire Exécutif Provincial de la CENI/Kinshasa, Mme Elodie BAHIZIRE, Chef d'Antenne de la Gombe et par Mr Dias, Contrôleur Technique National (CTN).

Le couple s'est soumis à la rigueur opérationnelle en respectant toutes les étapes de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs.

Devant le Préposé à l'identification (PI), les éléments des identités et des origines ont été déclinés. Le préposé de la CENI a transcrits tous les renseignements fournis par les requérants sur la Fiche d'identification de l'électeur (F01) avant de les orienter, l'un après l'autre, vers l'opérateur de saisie (OPS).

Munis des fiches F01, Me Ronsard et Madame, ont remis à tour de rôle, la fiche à l'OPS, et ont attendu un petit moment, juste le temps pour l'OPS de saisir tous les renseignements contenus sur la F01. Ici, l'OPS a procédé à la prise de la photo des requérants et à la capture de leurs empreintes digitales, conformément aux procédures édictées par la CENI.

Voilà ce qui exige la présence physique du requérant au Centre d'inscription de la CENI. La présence physique de l'électeur est donc exigée notamment, pour la capture de ses empreintes digitales (10 doigts) et la prise de sa photo pour l'impression de la nouvelle carte d'électeur.

Une fois terminée cette étape auprès de l'OPS, le Secrétaire Exécutif National de la CENI et Mme, munis, chacun de sa fiche F01et de la nouvelle carte imprimée par l'OPS ont été orientés, l'un après l'autre vers le Président du Centre d'inscription (PCI). Ici, le Président du centre d'inscription a récupéré, pour archivage, la fiche d'identification à laquelle était agrafée, l'ancienne carte d'électeur oblitérée du Secrétaire Exécutif National. Il a enfin procédé à la plastification des cartes avant de les remettre aux requérants.

Les nouvelles cartes d'électeur en mains, Me Ronsard a saisi cette occasion pour lancer un vibrant appel à toutes les kinoises et à tous les kinois qui hésitent encore à se diriger vers les différents Centres d'inscription de la CENI pour obtenir leurs cartes d'électeur, seul document valable en RD. Congo pour exercer son droit de vote.