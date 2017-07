Afrique: Le Sénégal est la première destination des investissements marocains en Afrique subsaharienne.

La secrétaire d'Etat Marocaine, auprès du ministre Marocain des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Mounia Boucetta effectue une mission de travail à Dakar, ces 24 et 25 juillet 2017, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des accords de coopération signés entre le Maroc et et le Sénégal lors des dernières visites du roi Mohamed VI.

Lors de l'évaluation des projets, la partie marocaine a expliqué que pour la Cité de l'émergence, le groupe Adoha va livrer 6 buildings de 10 étages chacune en décembre 2017. En compagnie du secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères et des sénégalais de l'Extérieur, Mame Baba Cissé, Mme Boucetta a présidé une séance de travail entre les points focaux des ministères et agences marocains et sénégalais signataires des accords. Une évaluation a été faite sur les 39 accords actuellement en œuvre entre le Sénégal et le Maroc.

Revenant sur les plus grands projets en cours, la secrétaire d'Etat Marocaine, auprès du ministre Marocain des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Mounia Boucetta a confirmé que 6 buildings de 10 étages chacune seront livrés par la société Adoha avant la fin 2017, précisément en décembre 2017. Pour le projet du point de débarquement de Soumbédioune également financé par les Marocains, ces derniers assurent qu'il sera prêt avant la fin 2017.

Le Sénégal premier partenaire du Maroc en Afrique subsaharienne

Le Secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères du Sénégal, Mame Baba Cissé de dire : «Certes des contraintes existent, liées souvent à des lenteurs des procédures administratives, mais globalement, on peut se satisfaire de la bonne dynamique de réalisation de nos engagements. Il faut aussi pour les autres accords, maintenir un bon rythme de mise en œuvre, notamment la coopération dans le domaine du développement des filières animales, la santé, le transport international, le partenariat pour le financement des Pme agricoles».

Les responsables Marocains ont salué le dynamisme de la coopération entre les deux pays, surtout que le Sénégal est un pays très important pour le royaume chérifien. Selon la secrétaire d'Etat Marocaine, le Sénégal est la première destination des investissements marocains en Afrique subsaharienne.