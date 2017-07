Togo: Accompagner la décentralisation

La convention a été signée lundi par le ministre de l'Administration territoriale, Payadowa Boukpessi, et les ambassadeurs de l'UE Nicolás Berlanga Martínez, et d'Allemagne, Christoph Sanders.

La prestation de services, la transparence et la reddition des comptes seront renforcées dans les 5 Chefs-lieux de région (Tsévie, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong) ainsi que dans 8 autres villes secondaires.

Il permettra également au gouvernement de cibler et de couvrir avec plus de précision les besoins financiers des collectivités locales et améliorer le suivi réalisé par les pouvoirs déconcentrés.

L'Union européenne et l'Allemagne vont financer pour 19 millions d'euros un programme de décentralisation et de gouvernance locale.

