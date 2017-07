Ile Maurice: Nivedita Rami Karia top mondial aux examens de HSC en hindi

À Sottise, Grand-Baie, elle a occupé la première place, au niveau mondial, en hindi, aux examens du Higher School Certificate l'année dernière. La jeune fille, qui fait la fierté non seulement de ses parents mais aussi de son collège, Sharma Jugdambi SSS, et surtout de son enseignante de hindi, n'arrive toujours pas à réaliser qu'elle est « top in the world ».

Nivedita Rami Karia, toujours le sourire aux lèvres, a reçu son prix dans le cadre de l'Outstanding Cambridge Leaner Awards Ceremony, qui s'est déroulée, le 13 juillet, à l'auditorium Paul Octave Wiehe, à Réduit.

Elle revient sur le jour où elle a appris qu'elle était classée top in the world. En fait, elle savait déjà qu'elle était première à Maurice dans cette matière depuis la proclamation des résultats. Mais lorsque le 8 juillet, le Mauritius Examinations Syndicate l'appelle pour lui annoncer la bonne nouvelle, elle tombe des nues. «Je n'aurais jamais cru être classée aussi haut», a-t-elle expliqué.

«L'hindi a toujours été un de mes sujets préférés à l'école. Tout le monde me disait qu'il ne fallait que regarder les séries et les films à la télévision et le tour est joué. Mais c'est faux. C'est un sujet comme les autres. Je me suis battue pour être là où je suis aujourd'hui», déclare Nivedita.

Elle poursuivra ses études à l'étranger cette année en ingénierie. Toutefois, la jeune fille n'abandonne pas sa passion pour l'hindi. «Je me consacrerai toujours un peu à cette langue». Peut-être fera-t-elle une licence en hindi à l'avenir, dès que l'occasion se présentera, avance-t-elle.