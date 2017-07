Ile Maurice: Nouveau quartier général du PTr - Kevin Boodhoo, le supporter bienfaiteur

Une route d'accès bloquée par des rochers, un terrain abandonné et un monument… Plus »

« Mon but n'était pas d'être en avantplan. C'est tout simplement une suite logique dans un moment difficile où il y avait une urgence après l'ordre d'éviction de la mairie de Port-Louis et où on ne pouvait se permettre d'aller louer un local. J'ai offert le bâtiment pour une roupie symbolique », a affirmé Kevin Boodhoo à l'express, hier.

Il s'appelle Kevin Boodhoo et est membre du PTr depuis 1998. Directeur d'une entreprise de communication et propriétaire de chevaux, il a proposé à la direction des Rouges de s'installer dans une ancienne maison à étage, aux Salines, le temps que le nouveau quartier général soit prêt.

