Ile Maurice: Saisie record de drogue - Sibi Thomas demande une révision judiciaire

Il n'est pas au bout de ses peines pour retrouver la liberté. Arrêté dans le cadre de la saisie record de 135 kg d'héroïne, Sibi Thomas réclame une révision judiciaire de la décision de la Bail and Remand Court (BRC) qui avait rejeté sa demande de remise en liberté, ce qui lui avait valu d'être reconduit à la prison de Beau-Bassin.

Le suspect a saisi la Cour suprême et l'affaire a été appelée le lundi 24 juillet.

Dans son affidavit adressé contre la Senior Magistrate de la BRC ainsi qu'au Directeur des poursuites publiques, le suspect dresse une chronologie des événements depuis son arrestation le 13 mars 2017 sous une accusation de «drug dealing with aggravating circumstances : importation of heroin with an averment of trafficking». Sa motion de remise en liberté a été ensuite objectée par la police. Et la BRC a tranché en faveur des forces de l'ordre. Toutefois, Sibi Thomas estime que la magistrate a failli à prendre en considération le fait que son arrestation était basée sur des preuves documentaires.

Le directeur de la compagnie Brillant Consulting Resources Ltd cite un document rédigé au nom de la compagnie Brillant Consulting Ltd et retrouvé à la Mauritius Revenue Authority par les enquêteurs. Ce document avait servi pour le dédouanement des marchandises. Mais l'enquêteur devait confirmer que l'en-tête de la lettre ne portait pas le nom de la compagnie, ou l'adresse de la compagnie, ni la signature de Sibi Thomas, ni l'écriture de ce dernier.

De ce fait, le suspect considère qu'il n'a rien à voir avec cette affaire de drogue. D'autant plus, dit-il, qu'aucun des huit personnes arrêtées ne l'a impliqué. «Lors de l'interrogatoire de Navind Kistnah, ce dernier avait confirmé que je n'y étais pas impliqué», précise Sibi Thomas. Ce dernier estime que la décision de la magistrate est erronée et sans raisonnement.

La police, par le biais du chef inspecteur Sooresh Ramburuth de la brigade anti-drogue (ADSU), a répliqué en ce 24 juillet, par le biais du Senior State Attorney, Dabeesing Ramlugan. «Toutes les informations fournies par Navind Kistnah devront être vérifiées et les déclarations aussi. Il ne serait pas correct à ce stade de déclarer que la preuve fournie contre le demandeur repose uniquement sur la preuve de Kistnah», dit la police.

Elle explique que les enquêteurs ont des informations fiables selon lesquelles de la drogue avait été importée d'Afrique du Sud à Maurice à travers Brillant Resources Consulting Ltd, à bord du vaisseau MSC Ivana. «It is premature to label the documentary evidence as being weak», réplique Sooresh Ramburuth.

Le chef inspecteur soutient, dans son document, que Sibi Thomas pourrait récidiver s'il est relâché sous caution. «Applicant is the director of Nahar Company which is involved in the recruiting of Indian and Bagladeshi nationals ; his proximity with foreigners and the international ramifications of the present case is of great concern», poursuit-il. Il devait ajouter que l'enquête a révélé qu'entre avril et décembre 2016, la compagnie Brillant Resources Consulting Ltd a effectué l'importation de cylindres de sablage similaires à ceux qui ont été interceptés.

Pour l'enquêteur de l'ADSU, la version de Homunchul Kumar Ramdin, qui est introuvable, est primordiale. Ce dernier avait donné trois versions mais est recherché par la police. «La police a des raisons de croire qu'il y a encore des suspects et témoins locaux et étrangers impliqués et si le demandeur est relâché sous caution, il pourrait s'ingérer avec eux. »

Dans le cadre des procédures, Sibi Thomas sera présenté à nouveau devant la BRC, le 14 août. Il sera devant la Cour suprême le 11 septembre.

Les hommes de loi de Sibi Thomas sont Mes Shakeel Mohamed, Yousuf Ali Azaree et l'avoué, Pazhany Rangasamy.