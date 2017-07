Togo: Djene Dakonam file en Liga !

Recruté par Alcorcon en deuxième division espagnole, il impressionne et quitte l'Espagne deux ans après pour la Jupiler league en Belgique sous les couleurs de Saint Trond où il a également évolué la saison dernière. C'est donc un retour pour Dakonam qui va se mesurer cette saison à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi notamment.

Joueur de l'écurie SportBack et managé par Nicolas Onisse (en photo), le défenseur togolais poursuit sa progression. Passé par l'Etoile Filante du Togo puis Coton Sport du Cameroun avec lequel il a connu la Ligue des champions de la CAF, Dakonam est arrivé en Europe en 2014 après quelques essais non concluants à Lens, Cologne ou encore Bastia.

