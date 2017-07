Ile Maurice: Le Mouvement civique de Fort Albert veut solutionner ses problèmes à Beau-Rivage

La broussaille, à côté d'un terrain de pétanque et d'un endroit où des dames de la région viennent faire leur jogging, comporte aussi des risques et des dangers. «C'est dangereux car des voyous peuvent très bien s'y dissimuler et mettre la vie de ces femmes en danger. C'est la sécurité de tout un chacun qui est actuellement en jeu», déclare Reza Assenally.

En fait, sur la route côtière de Baie-du-Tombeau, il y a bien un monument au nom de Fort Albert, sauf qu'il est recouvert du feuillage des arbres et de mauvaises herbes. Le mouvement civique en est tout remonté car, selon lui, cet endroit mérite d'être classé comme site du patrimoine. Il y a toute une histoire qui se perd petit à petit derrière le Fort Albert car maintenant, personne ne peut s'y rendre pour le visiter et connaître son histoire, souligne Reza Assenally.

«Nous trouvons cela inacceptable et révoltant que des gens puissent prendre une pareille décision. De plus, je ne comprends pas comment des rochers sur la route peuvent empêcher les voleurs de s'aventurer là», explique pour sa part Dev Govind, un autre membre du mouvement civique.

