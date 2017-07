Algérie: Sensibilisation sur les risques susceptibles de survenir durant la saison estivale

Un programme diversifié, appuyé par la distribution des dépliants au public a été mis en place à l'occasion, où des sapeurs-pompiers présentaient les missions de ce corps constitué, les équipements utilisés dans diverses opérations de secours avec l'objectif, a-t-on noté d'assurer une diffusion large des consignes de sécurité prévues et inculquer aux citoyens la culture du risque et en atténuer leurs conséquences.

Le capitale Benharzallah a encore détaillé que cette série de campagne de sensibilisation, initiée par les services de la Protection civile a été entamée, à Constantine, en mai dernier depuis les communes d'Ain Abid et Didouche-Mourad portant la prévention des feux de forêt et des récoltes.

Il a ajouté que cette journée de sensibilisation est inscrite dans le cadre d'une série de campagnes de sensibilisation programmée pour la saison estivale, notamment pour la prévention des intoxications alimentaires, des feux de forêt et récoltes, et des accidents de la circulation.

Devant un public nombreux, les services de la protection civile ont entamé la journée de sensibilisation en procédant à une simulation d'une opération de secours d'une victime noyée dans une retenue collinaire effectuée par les éléments du Groupe de recherche et d'intervention en milieux périlleux (Grimp) pour évoquer les dangers liés à la baignade dans les réserves d'eau, les barrages et les retenues d'eau.

