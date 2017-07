Algérie: Les résultats du bac connus aujourd'hui à partir de 14h

Entre autres mesures rigoureuses prises pour paralyser toutes tentatives de fraude, on cite la mise en place d'équipements de brouillage et de détection d'utilisation de téléphones mobiles pour l'envoi de sujets ou la réception de réponses au niveau des centres d'examens.

La session ordinaire du baccalauréat pour l'année 2017 a eu lieu entre le 11 et le 15 du mois de juin dernier avec la participation de 700 000 élèves, alors que la session exclusive a été organisée du 13 au 18 du mois en cours et elle a concerné au total, 104 036 candidats, dont 10 082 candidats scolarisés et 93 954 candidats libres répartis dans 299 centres d'examens à travers le territoire national.

Les candidats au baccalauréat pour la session 2017 connaitront, enfin, leurs résultats aujourd'hui à partir de 14 heures. Les concernés ont le choix entre le site de l'Office national des examens et des concours (Onec), les listes qui seront affichées au niveau des établissements scolaires ou via SMS pour consulter leurs résultats.

