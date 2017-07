Congo-Brazzaville: Elections législatives 2017 - Rick Bokilo confiant pour le second tour

En ballotage avec un candidat du Parti congolais du travail dans la première circonscription électorale de Poto-Poto, le candidat indépendant, Rick Bokilo, qui a recueilli 25,40% de suffrages au premier tour croit mieux faire au second tour.

« Je remercie les électeurs de Poto-Poto 1 qui m'ont donné la possibilité d'aller au second tour et je crois qu'ils seront plus nombreux à le faire le 30 juillet pour permettre à la jeunesse de prendre réellement sa place dans l'arène politique nationale », a-t-il déclaré.

Rick Bokilo a donc lancé un appel à une grande mobilisation pour une victoire effective à l'issue du scrutin du dimanche prochain afin de concrétiser, selon lui, la dynamique de changement engagée à Poto-Poto et dans le reste du pays. « Je salue les structures en charge de l'organisation de ces élections, puisque le premier tour s'est pas passé sans heurt. Que ce climat de paix soit maintenu », a souhaité le candidat, tout en adressant un message de consolation à tous les candidats vaincus, et de félicitation aux vainqueurs lors du premier tour de ces legislatives et locales 2017.

Pour le reste, notamment son propre duel, rien n'est joué d'avance. C'est la réalité des urnes qui va trancher dans la transparence dans cette première circonscription de Poto-Poto où les électeurs vont départager les deux candidats en ballotage.