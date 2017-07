Congo-Brazzaville: Musique - Parfait Young applaudi à l'IFC

A la veille du second tour des élections législatives prévu dimanche prochain au Congo-Brazzaville,… Plus »

Quant à la suite de son programme, avec son manager Dis-Styxe, ils se rendront à Pointe-Noire au mois d'août, et fort probablement au mois de septembre Parfait Young et son groupe feront une tournée en Afrique de l'ouest ; une production de la maison Promius (le label de l'artiste).

« Le spectacle a été magnifique, j'ai aimé le public qui a chanté avec moi, il était gai au finish. Certes, j'étais un peu stressé et du coup, je me suis dit, que le public est lourd, il faut tout de suite improviser ; réveiller le public et ça été. J'ai essayé d'ajouter quelques titres dans mon répertoire », a déclaré l'artiste.

Parfait Young a émerveillé le public à travers la chanson "Mateya" dans laquelle il invite au respect des biens d'autrui, à ne pas commettre d'adultère, à ne pas voler, et surtout à ne pas tuer. Un véritable appel au respect des commandements divins. Ce sont des conseils qu'il a reçus de ses parents à son bas-âge, dit-t-il. Après quoi, il a chanté "Akawè", une chanson qui d'après lui, va bousculer le public d'ici-là. Et enfin, il a clôturé par la chanson "Salela tango", exhortant les gens à profiter de leur temps que de sombrer dans des discussions vaines.

