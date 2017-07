Afrique: 8es Jeux de la Francophonie - Le marathonien Makorobondo arrache l'or à Abidjan

«Les parlementaires de la Cedeao, de la Mauritanie et du Tchad ont convenu que, d'ici 2030, les parlements… Plus »

Le Congolais a devancé le Marocain Fatihi Abdenaser (2 h 28' 06") qui s'est contenté de la médaille d'argent. Et la médaille de bronze a été remportée par le Beninois Korongou Daouda qui a fini la course en 2h 41' 16". Les quatrième et cinquième places ont échu, respectivement aux Ivoiriens Yao Kouame Thierry Serge (en 2h 51' 44") et Konan Kouakou Boris (3h 07' 28"). L'on rappelle que le record mondial du marathon est détenu par le Kenyan Dennis Kipruto, record de 2h 05' 57" atteint à Berlin en 2014.

C'est le marathonier Makorobondo Sakukombo qui l'a obtenue après avoir couvert les quarante-deux km 500 en 2 h 27' 54". « Je suis heureux de remporter cette course, je m'étais entrainé dans l'est du pays dans les montagnes, cette victoire est un honneur pour la RDC », a déclaré Makorobondo Sakukombo après sa victoire, ponctuée par un geste de la danse « Fimbu Chicotte » du chanteur Félix Wazekwa.

