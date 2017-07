Congo-Brazzaville: Littérature - Le recueil de poèmes" Survie" présenté au centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard

A la veille du second tour des élections législatives prévu dimanche prochain au Congo-Brazzaville,… Plus »

Pour Alima madina, "Survie" ne traite pas que la guerre mais aussi des vices, des antivaleurs, de tous ces éléments qui peuvent nous empêcher d'être heureux. «Faisons un effort de comprendre que nous sommes tous des frères de sang, faisons un effort pour éradiquer ces maux qui ternissent notre vie », a déclaré Alima Madina et d'ajouter que la leçon d'amour qu'on peut tirer de "Survie" est la paix, la vraie paix. « La vraie paix n'est pas celle qui se dégage quand il y a cessez-le feu mais plutôt celle qui se dégage dans le regard complice entre deux personnes», a-t-elle martelé. Alima Madina est professeur certifiée des lycées, en service à l'école militaire préparatoire général Leclerc. Elle a déjà publié un premier recueil de poèmes "Splendeur cachée" et un recueil de nouvelles "La voix d'une femme qui espère". Elle a reçu en novembre 2013 le prix d'honneur de la Francophonie (poésie Unicef en France).

"Survie" contient 52 pages et est composé de 27 poèmes. Dans ce recueil, l'auteure explore l'espace dans lequel la génération actuelle est en train de vivre. Se démarquant de tout formalisme littéraire, l'auteure dans "Survie" fait parler sa muse d'un poème à un autre. C'est une succession de sentiments qu'Alima Madina extériorise dans ce recueil : l'amour, la nostalgie, le rêve... Ce livre est la révisitation de l'univers sociétal du Congo avec ses joies et surtout ses peines telles que celles endurées lors des guerres civiles et fratricides passées de triste mémoire.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.