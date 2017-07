Cameroun: Assurances - Comment indemniser plus vite

D'autres précisions ont été apportées aux transporteurs présents à la rencontre : les deux véhicules impliqués dans l'accident doivent être assurés au Cameroun pour que l'Ida s'applique ; s'il y a plus de deux véhicules impliqués, on sort de l'Ida pour revenir au processus classique d'indemnisation. Bon à savoir, les assurés disposent désormais d'une fiche de constat à l'amiable, que les deux conducteurs peuvent remplir à l'intention de leurs assureurs respectifs.

Selon l'Asac, le but est de garantir la satisfaction des assurés, « qui ont longtemps peiné, même pour un sinistre de faible valeur », tant l'ancienne procédure était contraignante et les délais longs. « On voudrait ramener ce délai à 30 jours, voire à deux semaines », a expliqué Mme Etamè, ajoutant que pour une phase expérimentale, le plafond de l'Ida est fixé à 500 000 F, le temps que les rouages du processus soient maîtrisés. Par la suite, il est prévu « d'aller plus loin ». Pourquoi 500 000 F Parce que « 80% des sinistres tournent autour de ce plafond », explique-t-on du côté de l'Asac.

