Cameroun: Manioc - Pourquoi les prix grimpent

Les changements climatiques expliquent sa rareté et la hausse du prix.

Le prix du manioc a pratiquement doublé à Yaoundé. Du marché Essos au marché Etoudi en passant par ceux de Mvog-Mbi, Mvog-Ada et Mokolo le centre de la vente en gros, le constat est clair. Le sac de 50 kg qui revenait à 3500 F est désormais vendu à 7000 F. C'est pratiquement la même augmentation du prix sur le sac de 100 kg, vendu à 13 000 F actuellement contre 8500 F avant. Les tas de 250 et 350 F n'existent pratiquement plus. Emilie Fangué, ménagère rencontrée au marché Mokolo, s'indigne de cette situation. « Le manioc. C'est l'or maintenant. Je viens d'un petit marché de mon quartier à Mimboman-chateau. C'est plus cher là-bas. Je croyais trouver mieux ici mais hélas. Les prix sont élevés. Les tas sont désormais de 500 et 1000 F en fonction de la quantité. C'est rare de voir encore ceux de 300 F comme avant », regrette-t-elle.

Non loin, Rosine Metemo, grossiste, parle des dépenses élevées pour l'acquisition de la marchandise dans les villages. « Pour s'approprier un sac de 50 kg, il faut débourser la somme de 6 000 F contre 4000 à 5000 F avant. Nous avons seulement un bénéfice de 1000 F par sac », lâche la commerçante. Les commerçants signalent que la cause de cette situation est l'instabilité du climat et l'augmentation des coûts de transport. « Il a excessivement plu ces derniers mois. Les semences ont été balayées par ces fortes pluies. Ce qui a retardé les récoltes. C'est le cas dans le Nyong-et-Kéllé où de fortes pluies se sont abattues sur nos champs, causant ces dégâts », explique Julienne Faha, cultivatrice venue vendre ses tubercules.

Les prix de tous les dérivés du manioc ont aussi grimpé. La ménagère voulant s'approvisionner en « bâtons de manioc » doit débourser la somme 125 F au lieu de 100 ou 75 F autrefois, soit une augmentation d'environ 25%. « Ceux de 50 F n'existent plus sur le marché », lance une détaillante à la gare-ferroviaire. La farine de manioc dans un récipient de 5 litres coûte 1300 F contre 1000 F précédemment.