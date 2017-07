Algérie: Crimes financiers - 764 dossiers au 1er semestre 2017

Au plan international, la Cellule a conclu plusieurs mémorandums d'entente et d'échanges d'informations avec des organes homologues d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Asie. Des informations sont également partagées avec des cellules homologues dans le cadre des demandes d'assistance internationale.

Chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, elle agit en étroite collaboration avec des institutions nationales notamment la Banque d'Algérie, les services des Douanes, des Impôts, la Justice et la Police Judiciaire.

Mais «lorsque le soupçon est avéré, les informations reçues font l'objet d'un traitement judiciaire par la transmission du dossier aux autorités judiciaires concernées conformément aux dispositions de la loi de février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sur la base des éléments fournis par les Banques, les Douanes et la Banque d'Algérie», explique cet organisme.

S'agissant du traitement des dossiers que reçoit la Cellule, ils sont enregistrés, analysés avant qu'elle ne déclenche une pré-enquête à travers des correspondances adressées aux institutions nationales concernées, en application de la règle de partage des informations et de la coordination nationale et, éventuellement, étrangères.

Ainsi, en plus des mesures de lutte mises en place, on travaillé à l'affinement de la surveillance pour un meilleur ciblage des personnes et/ou entités soupçonnées d'enfreindre la législation.

Les déclarations de soupçon sont établies par les banques et établissements financiers alors que les rapports confidentiels sont transmis par la Banque d'Algérie, les Douanes et la Direction générale des impôts.

Ainsi, en l'espace des six premiers mois de l'année, la Cellule de traitement du renseignement financier (Ctrf) a reçu 687 déclarations de soupçon et 77 rapports confidentiels, rapporte l'APS, citant l'organe spécialisé dans les enquêtes sur les crimes financiers.

