Afrique: Maritime - L'Afrique célèbre sa journée des mers et des océans

A la veille du second tour des élections législatives prévu dimanche prochain au Congo-Brazzaville,… Plus »

Le code de la marine marchande de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) a été adopté en 1994 et révisé en 2001 puis en 2012, en vue de l'arrimer aux évolutions intervenues ces dernières années dans le paysage maritime.

La journée africaine des mers et des océans est célébrée le 25 juillet de chaque année depuis l'adoption en 2014 par l'Union africaine (UA), grâce au plaidoyer de la République du Congo, de la stratégie maritime africaine intégrée sur les mers et les océans dite stratégie AIM 2050.

