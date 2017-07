Congo-Brazzaville: Le Club 2002-PUR salue le bon déroulement du 1er tour des élections législatives et locales

A la veille du second tour des élections législatives prévu dimanche prochain au Congo-Brazzaville,… Plus »

Le secrétariat permanent du Club 2002-PUR a, par ailleurs, exhorté les candidats malheureux à ce scrutin, «à ne pas céder aux démons de la division et de la rancœur, afin de renforcer le vivre ensemble et de pérenniser la paix et l'unité nationale».

« Les membres du secrétariat permanent du Club 2002-PUR se réjouissent du climat de paix et de tolérance qui a prévalu, à la fois pendant la campagne électorale, que lors du déroulement des opérations de vote, ainsi que de la liesse et la ferveur observées à l'issue de la proclamation des résultats du premier tour des élections législatives », indique le communiqué final des travaux de ladite réunion.

Le secrétariat permanent du Club 2002-Parti pour l'Unité et la République a tenu le 22 juillet à Brazzaville, une réunion extraordinaire à l'issue de laquelle il a salué la bonne tenue du 1er tour des élections législatives et locales du 16 juillet dernier.

