Congo-Brazzaville: Elections partielles - Le vote s'est tenu dans le calme à Kéllé et Kingoué

Reportés pour cause de violences perpétrées la veille et le 16 juillet, jour du vote, les scrutins partiels comptant pour le 1er tour des élections législatives et locales se sont tenus le 24 juillet à Kéllé (Cuvette-Ouest) et Kingoué (Bouenza) dans un climat apaisé.

A Kingoué, où 5000 électeurs étaient appelés à se prononcer, le vote s'est tenu dans les 28 bureaux de vote de ce district.

Hormis la réticence de certains électeurs constatéé à Kingoué-centre, dans les villages qui composent cette circonscription électorale unique, les électeurs ont accompli leur devoir civique en masse, avec engouement, a confirmé le préfet du département de la Bouenza, Jules Monkala Tchoumou, que nous avons joint au téléphone. « Dans le chef-lieu de la sous-préfecture, l'affluence des électeurs a été moyenne, sans doute, à cause du traumatisme causé, tandis que dans les villages, les électeurs ont voté en grand nombre », a-t-il expliqué, ajoutant que la sécurité était garantie.

Pour cette circonscription, six candidats étaient en lice pour les élections législatives, parmi lesquels le député sortant, Jean Sibaly du Parti congolais du travail (PCT), contre 13 listes pour les élections locales.

A Kéllé où la tension était toujours perceptible entre les partisans des différents candidats depuis le 16 juillet dernier, le scrutin s'est déroulé sans incident majeur, selon des témoins.

Dans cette circonscription électorale unique, hormis le candidat Grégoire Léfouoba, qui s'est retiré de la course peu avant le vote, six candidats étaient sur la ligne de départ dont Dieudonné Hossié, Gaston Lebiki ; Jean Didier Mbélé et Thierry Hobié, député sortant du PCT.