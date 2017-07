Afrique: Athlétisme - Jeux de la Francophonie - Franck Elemba vide son sac

Avec une performance de 19,99m, Franck Elemba s'est imposé au lancer du poids et a offert au Congo sa première médaille d'or dans cette 8e édition qui se dispute en Côte d'Ivoire.

Après avoir fini loin du podium en 2009 à Beyrouth au Liban et en 2013 à Nice en France, Franck Elemba a pu redresser la barre. Après avoir gagné l'or au cours des 11emes Jeux africains à Brazzaville en 2015, il a enchaîné à Abidjan, en Côte d'Ivoire pendant la 8e édition des Jeux de la Francophonie. Frustré par les engagements non tenus par le gouvernement congolais sur sa préparation, celui qui fait la fierté du pays attend l'intervention du président de la République, après avoir vidé son sac .

« J'attends un geste de la part du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et du gouvernement. Il y a de nombreuses fondations au Congo... », a-t-il déclaré sur RFI, avant d'expliquer par le même canal qu'il se sentait abandonné par son pays. « Je me sens délaissé et même abandonné. C'est très difficile de garder le moral durant la préparation pour ces Mondiaux. Imaginez un peu que vous passiez votre temps à emprunter de l'argent aux banques pour vous soigner et pour financer des stages », a-t-il déclaré.

Aucun de ses stages prévus un peu partout à travers le monde, en effet, n'a pas été financé par l'Etat congolais pendant une année, l'obligeant même à aller emprunter de l'argent en banque pour supporter, à lui seul, les billets d'avion de son entraîneur qui, selon lui, a dû en partie payer ses nuits d'hôtel. « Je n'arrive pas à avaler tout çà et c'est ce qui me démotive. Je sais que mon pays traverse une crise. Mais lorsque vous donnez le meilleur de vous-mêmes aux Jeux olympiques, cela devrait entraîner un soutien des autorités de votre pays pour aller plus loin, non ? Mais s'il n'y a pas de soutien pour aller plus haut, comment faire ? »