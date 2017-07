Madagascar: Propos ... flous

En dépit de ce qui les divise, les présidents Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina et Hery Rajaonarimampianina ont au moins un point commun. Tous les trois aiment faire de la com. - pas toujours subliminale - quitte à parler pour ne rien dire.

Propos ... flous

« Ny tenin'ny Filoham-pirenena ». C'était l'émission dominicale de Marc Ravalomanana du temps où il était aux affaires. Sur le plan politique s'entend quoiqu'il ait eu tendance à faire l'amalgame entre les intérêts de l'Etat et ceux de son groupe. Ce qui n'empêchait pas ses « fidèles » de « croire tout simplement » ce que le vice-président de la FJKM qu'il fut, prêchait chaque dimanche sur les chaînes publiques. Son tombeur de 2009, Andry Rajoelina lui emboîta le pas avec son émission « Hono ho'aho Andriamatoa Filoha » qui était également retransmise sur RNM.

Comme son nom l'indique, le « Dites-moi Monsieur le Président » était l'occasion pour l'homme fort de la Transition de répondre à des questions touchant les affaires nationales. Jamais deux sans trois ou plutôt « jamais les deux sans moi » se disait peut-être Hery Rajaonarimampianina qui n'a pas non plus échappé au virus de la communication. « Le rendez-vous du Président » est une tribune pour l'actuel locataire d'Iavoloha de parler des sujets d'actualité dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Sans oublier les stations audio-visuelles inféodées au régime.

Il y a aussi l'émission « takalonkevitra » sur TVM à travers laquelle il s'est entretenu dernièrement avec deux start-up malgaches en herbe opérant dans le domaine de l'énergie propre. Un « échange d'idées » qui s'est déroulé dans un cadre verdoyant.

Au beau milieu d'une route qui était visiblement fermée à la circulation et certainement quadrillée par les éléments de la garde présidentielle pour des raisons de sécurité. Et ce, malgré l'air décontracté du chef de l'Etat qui a poussé la chansonnette en invitant ses deux jeunes interlocutrices à s'asseoir avec lui sur le rebord de la route qui ne reflétait pas l'état de notre réseau routier. Pas toujours bitumé et parsemé de nids de poule voire d'autruche. En tout cas, à l'instar des deux précédents « Filoha », les propos de leur successeur sont parfois ... flous.