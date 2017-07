Madagascar: CHAN - Les Angolais sur la route des Barea

Il ne reste que la dernière marche pour que le football malgache se qualifie pour la première fois à une phase finale de la CHAN, cette Coupe d'Afrique des Nations réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux.

Madagascar affrontera le 13 août prochain l'Angola dans le cadre du troisième et dernier tour des qualifications de la CHAN 2018 au Kenya. C'est l'issue d'une aventure qui a permis aux Barea d'infliger aux Mambas mozambicains une belle leçon de réalisme en allant les battre sur leur stade et devant leur public alors que les données étaient largement en leur faveur après le 2 à 2 réalisé une semaine plus tôt à Mahamasina.

Raux change. Les stats étaient d'ailleurs presque unanimes pour dire qu'un match nul, de 2 à 2 qui plus est, offre un grand avantage pour l'équipe qui reçoit sur son terrain.

Mais on parle de statistique. Et ce n'est pas toujours vrai comme l'atteste la victoire de Donald Trump face à Hillary Clinton.

A Maputo, il y a sûrement quelque chose qui a changé. Notamment les décisions de Raux Auguste de mettre tout le monde à leur place et faire revenir Mario comme latéral gauche et Baggio comme sentinelle et le tour est joué. Comme il fallait un peu d'audace, Raux qui savait qu'il jouait sa carrière a aligné. trois attaquants dans un 4-3-3 inhabituel pour une équipe qui se déplace à l'extérieur. Et comme Njiva est aussi à l'aise sur le flanc droit que l'est Bela dans l'axe, cela a marché. Ce dernier s' est même permis de contrer le portier mozambicain pour ouvrir le score à la 62e minute.

Njiva exact au rendez-vous. Et alors qu'on attendait Raux à bétonner sa défense, il a fait comme si de rien n'était en maintenant la pression. Bien lui a pris car dans un ultime sursaut, Njiva est allé anéantir à jamais les espoirs des Mambas devant un public assez clairsemé, preuve que les Mozambicains commencent à douter de leurs joueurs.

Ce qui ne devait plus être le cas à Mahamasina où on s'attend à voir la foule des grands. Une foule que l'ancien portier de l'équipe nationale, Bruno Jaozara, invite à bien soutenir les Barea et ne pas siffler quand nos joueurs commettent des fautes car il estime que le 2 à 2 du match aller était surtout dû à la sévérité du public des gradins et que la défense en général incluant le gardien en avait fait les frais.

Pour tout dire, l'Angola est prenable et c'est Fidy Rasoanaivo, l'ancien du FC BFV et de l'équipe nationale aujourd'hui en charge des Espoirs mauriciens, qui le dit. Comme il a assisté au match aller Maurice-Angola, ce que cela doit être proche de la vérité. A charge pour le public de Mahamasina de jouer son rôle à fond.

Au fait, est-ce qu'il ne serait pas temps pour la FMF de faire du marketing. Un maillot de Njiva à 25000 ariary devait se vendre comme du... mofo gasy. Alors on tente le pari ou laisser l'iniative à des sociétés événementielles comme CRO pour qu'elle grandisse un peu plus ?