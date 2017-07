Madagascar: TIM à Mahamasina - Forces de l'ordre, Justice et Préfecture vont décider ce jour

Dispositifs. Faut-il rappeler que le 8 juillet dernier, faute de n'avoir pas pu accéder au stade municipal de Mahamasina, le président national du TIM a dû se contenter d'une conférence-débat, à l'hôtel Carlton. Malgré, la présence massive des forces de l'ordre à Mahamasina et jusqu'à Anosy, ces dispositifs n'ont pas empêché les « Zanak'i Dada » de venir massivement sur ces lieux. A sa sortie de Carlton, le président national du TIM n'a pas manqué de saluer ses partisans et sympathisants. Les manifestants ont pris par la suite la direction de l'avenue de l'Indépendance mais ils ont été dispersés par des jets de grenade lacrymogène.

Manifestation. Sur ce point, le président national du HVM, Rivo Rakotovao a déclaré qu'« il ne devrait pas y avoir deux poids, deux mesures. Nous avions aussi envoyé une demande d'autorisation de tenir une manifestation dans la capitale, mais la Préfecture a refusé ». Il a fait également allusion à la crise de 2009, « où il est difficile de contrôler une manifestation populaire ». L'on se demande quand cette demande a-t-il été transmise à la Préfecture ? En revanche, la réplique de Marc Ravalomanana ne se fait pas attendre, « nous n'avions pas adressé notre demande au HVM mais plutôt à la commune urbaine d'Antananarivo et à la Préfecture. La CUA a déjà donné son accord ». Le bras de fer continue ainsi entre le parti présidentiel et le fondateur de l'empire TIKO. Reste à savoir quelle sera la décision de l'OMC.

