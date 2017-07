Madagascar: Refondation de Madagascar - « Le forum national comme solution », selon le CRAM

A ce stade, point n'est besoin d'organiser des débats autour de l'obtention des véhicules 4×4 ni des autres avantages inhérents d'un poste administratif, politique ou étatique. Le patriotisme devrait guider tout un chacun. Et Joël Harison Marie René d'ajouter que « ceux qui font partie du Conseil National (ndlr : au nombre de 96, élus au niveau des Fokontany, des Communes, des Régions et des Districts) ne percevront pas de salaires mais d'indemnités. Vu la difficulté de la situation, la politique d'austérité s'impose ».

Pour lui, seule l'organisation du forum national pour la rénovation et la reconstruction de Madagascar est la clé. Et pour ce faire - comme nous l'avons rapporté dans nos éditions précédentes - un Conseil National y afférent sera mis en place.

« L'organisation d'élections anticipées est loin d'être une solution », lance-t-il. De surcroît, la question relative à l'indépendance de la Ceni (Commission Électorale Nationale Indépendante) - qu'est l'unique organe chargé d'organiser les élections - ne va pas disparaître dans les jours qui viennent. « Nous ne devrions plus tomber dans les pièges de certains pays de la communauté internationale. Ils ne favoriseront que les crises et seront les pépinières du néocolonialisme. Si c'est le cas, nous allons encore sombrer dans la pauvreté », a-t-il averti tout en poursuivant que « nous ne sommes pas sans savoir que la Haute Cour Constitutionnelle sait interpréter les textes conformément aux intérêts des dirigeants ».

À l'aube des élections présidentielles de 2018 pour lesquelles la majorité de l'opinion publique dégagent un certain scepticisme, une catégorie de politiciens (et d'observateurs) réclament et la démission des autorités étatiques, et l'organisation d'élections anticipées.

