Madagascar: Régis Gizavo, deuil national

Il a quitté ce monde pratiquement sur scène, ou du moins, après un malaise alors qu'il donnait un concert sur l'île de Corse.

C'était le 16 juillet dernier, une date douloureuse pour toute la communauté artistique malgache qui se sent orpheline après sa disparition. La dépouille mortelle de Régis Gizavo sera rappatrié à Madagascar demain, pour une veillée funèbre au Palais des Sports, puis il sera transporté vers la ville de Tuléar, sa ville natale, où se fera sa veillée mortuaire. L'artiste sera décoré à titre posthume, et un dueil national sera observé à son hommage.

Sur la toile, les internautes déplorent la disparition de cet homme qui a porté haut le fanion de Madagascar dans tous les pays. Ceux qui ont eu la chance de croiser sa route ont posté leurs photos avec lui.

Nouveaux billets de banque, encore beaucoup d'appréhension. Toute la semaine, depuis la sortie des nouveaux billets de banque de 20 000 Ar, 10 000 Ar, 5 000 Ar et 2 000 Ar, toute la communauté sur la toile s'affole. D'une part pour prendre une photo de ce nouveau billet, de la poster et d'en faire quelques remarques, ce qui évidemment incite d'autres à s'en moquer et à poster les anciens billets, mais surtout pour discuter de tout le côté pratique de ces sommes, notamment du billet de 20 000 ar.

Ainsi, si le bruit a couru un certain temps sur la possession de ce billet, et que très peu de commerçants ont osé prendre ces billets, les appréhensions ont été rassurées. Néanmoins, les taxis-be, les gargottes et certaines boutiques soulignent qu'ils ne prendraient pas ces billets.

Baccalauréat, c'est parti !Et comme pour les autres examens officiels, les familles qui ont des ados qui passent le baccalauréat cette semaine postent toutes des photos sur les réseaux sociaux. Autant pour demander de l'encouragement, ou juste pour montrer que les jeunes sont fins prêts pour ce dernier examen de leurs études générales. Parallèlement, il y a ceux qui ont déjà passé leurs bacs, ou qui ne les passeront que dans un ou deux ans, qui en parlent également.

Avec toutes les fêtes organisées après le bacc, il y a de quoi commenter sur l'avant-pendant-après bac. En tout cas, le premier jour s'est plutôt bien passé. Bonne chance les jeunes !