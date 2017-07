Madagascar: Manal'azy - Olombelo Ricky et ses « femmes aux voix d'or » à Antsahamanitra !

Pont. « Manal'azy », ce n'est pas uniquement une tradition, c'est surtout un pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. « Le reste du groupe a la trentaine. Mendrika, Titi, Rivo kely et moi-même sommes les plus âgés », précise le chanteur. Il y va de même pour les guests. Liva Andrianavalona qui a déjà eu l'occasion de monter sur la scène du « Manal'azy » est la doyenne. Dina Voakaly et les filles de The Women (Elsie, Manou, Grace Loren,Faniah) complèteront l'affiche. Le répertoire a par contre été finement choisi pour que tout le monde puisse avoir satisfaction. « Tous les tubes ayant fait le succès de Olombelo Ricky seront revisités : de 'kala ngita' à 'ao tsara ». L'ambiance, autrement dit, sera au top.

Il a toujours eu le chic pour dénicher les jolies femmes aux voix d'or ! Tous les ans, Olombelo Ricky inclut dans son évènement de jeunes talents méconnus et leur laissent faire leur show dans son show. Le public, certainement comme lui l'a été en les découvrant, est à chaque fois sous le charme de ses découvertes. Cette année, le chanteur et percussionniste ne dérogera pas à sa propre règle.

Le rendez-vous annuel d'Olombelo Ricky n'est pas uniquement une occasion pour les fans de Ricky de redécouvrir leur idole mais surtout d'apprécier de nouveaux talents. Cette année, ce sera encore le cas. Ricky, le 27 juillet à Antsahamanitra et le 4 août à l'Arena Center Ivandry, s'entourera de six femmes artistes.

